Paul ist Anfang vierzig, geschieden, arbeitet erfolgreich als Personalchef in einem Verlag und ist mit seinem Single-Leben sehr zufrieden. Um wenigstens eine verantwortungsvolle Beziehung zu führen, will er sich ehrenamtlich um einen Hund aus dem Tierheim kümmern. Dies führt zu einer unerwarteten Begegnung mit Tierärztin Iris, in die sich Paul sofort verliebt. Das Problem ist nur: Seine Traumfrau wird in zwei Wochen heiraten! Als Paul sich zurückzieht, um mit alldem fertig zu werden, bleibt er jedoch nicht lange alleine. Denn seine drei besten Kumpels klopfen bei ihm an und haben selbst jede Menge Frauenprobleme im Gepäck ?.