ATV 11:05 bis 12:00 Actionserie Longmire Unlauterer Wettbewerb USA 2013 Stereo Im Indianerreservat kommt es zu einer Hausexplosion. Vor Ort finden Sheriff Longmire und Henry den Bruder des Hausbesitzers Dolan Lone Elk tot in den Ruinen vor. Dolan sieht die Schuld bei einem Energiekonzern, da aufgrund dessen Methoden des Brennstoffgewinns der Gasgehalt in den Wasserleitungen die Explosion verursacht haben soll. Durch die Ermittlungen gerät Walt mitten in einen politischen Konflikt, der sich aufgrund der angespannten Situation zwischen den Bewohnern des Reservats und den Verantwortlichen der Firma als besonders heikel gestaltet. Vor allem angesichts der Tatsache, dass der Wahlkampf um den Posten des Sheriffs in der finalen Phase steckt?. Schauspieler: Robert Taylor (Sheriff Walt Longmire) Katee Sackhoff (Victoria "Vic" Moretti) Lou Diamond Phillips (Henry Standing Bear) Bailey Chase (Branch Connally) Cassidy Freeman (Cady Longmire) Adam Bartley (The Ferg) Louanne Stephens (Ruby) Originaltitel: Longmire Regie: Michael Rymer Drehbuch: Tony Tost Kamera: Cameron Duncan Musik: David Shephard