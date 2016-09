ATV 2 01:20 bis 01:50 Dokusoap Im Schrank der Stars - mit Adi Weiss A 2016 2016-09-19 07:45 Stereo Merken Heute trifft Adi Werbesternchen Chiara Pisati und Musicalstar Ana Milva Gomez. Bei Chiara glaubt sich Adi nach Ibiza versetzt. Tunika rules, ist das Motto der Ixi aus der Möbelhaus-Werbung. Das wallende Gewand für heiße Tage ist eines von Chiara's Lieblingsteilen. Was es mit einem Leoparden-Body auf sich hat und warum Victoria Secret-Wäsche nicht unbedingt sexy sein muss hat der Modyfuzzi in ihrem Kleiderschrank ebenfalls rausgefunden. Klar, dass der Mode-Trend dann nur Hippie sein konnte, den er bei ihr entdeckte. Bei Ana Milva Gomez geht es tierisch ab schließlich verzaubert Ana mit ihrer Stimme nicht nur zehntausende Musical-Liebhaber sondern auch Adi's zarte Seele. Schließlich bekommt er mehrere Kostproben ihrer Stimmgewalt. Und ihres ausgeprägten und ausgefallenen Kleidergeschmacks. Doch sie hat auch die Hosen und Jacken an. Als Gegenpart zu ihren bunten Kleidern entdeckt Adi dann auch den Mode-Trend Denim bei Ana Milva Gomez. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Adi Weiss Originaltitel: Im Schrank der Stars