ATV 2 17:00 bis 18:00 Mysteryserie The Pretender Der Schlächter USA 1999 Stereo Misstrauisch beobachten Miss Parker, Sydney und Broots im "Center" die neuen Aktivitäten von Mr. Lyle: Seine alleinige Aufmerksamkeit gilt dem Japaner Ki Mok, der sich um die Einbürgerung in die USA bemüht. Während seiner Anhörung im Immigrationsbüro ist auch Jerod anwesend und wird Zeuge eines seltsamen Vorfalls: Er beobachtet eine blinde junge Frau, die Kambodschanerin Kim Che. Sie tritt nach vorne, als Mok spricht und ruft wiederholt "Thon, der Schlächter", bevor sie von der Polizei abgeführt wird. Als FBI-Agent getarnt, bringt der "Pretender" Kim Che in Sicherheit. Jarod erfährt von ihr, dass sie in Ki Mok einen Offizier der "Roten Khmer" wiedererkannt hat, der Tausende in ihrer Heimat auf dem Gewissen hat... Schauspieler: Michael T. Weiss (Jarod) Andrea Parker (Miss Parker) Patrick Bauchau (Dr. Sydney Green) Jon Gries (Broots) Tzi Ma (Ki Mok) Jamie Denton (Lyle) Richard Marcus (Raines) Originaltitel: The Pretender Regie: Rodney Charters Drehbuch: Tommy Thompson Musik: Velton Ray Bunch