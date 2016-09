ATV 2 13:10 bis 14:05 SciFi-Serie Sanctuary - Wächter der Kreaturen Totenmesse CDN, USA 2010 Stereo Merken Um Helens Gesundheit steht es immer schlechter. Wenn sie nicht schnellstens ein Gegenmittel finden, droht ihr der sichere Tod. Helen bleibt nichts anderes übrig, als Will das Kommando über das Sanctuary zu übergeben. Bald erkennt Will, dass es nur eine Möglichkeit gibt, sie zu retten: Er muss Adam Worth, der ebenfalls tödlich vergiftet wurde, die geheimen Pläne der holographischen Stadt von Gregory Magnus zeigen - sehr zum Missfallen von Helen. So hofft Will den Eingang zur geheimnisvollen Hohlwelt und das dort aufbewahrte Gegenmittel zu finden?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amanda Tapping (Dr. Helen Magnus) Robin Dunne (Dr. Will Zimmerman) Christopher Heyerdahl (Bigfoot) Ryan Robbins (Henry Foss) Agam Darshi (Kate Freelander) Jonathon Young (Nikola Tesla) Ian Tracey (Adam Worth) Originaltitel: Sanctuary Regie: Steven A. Adelson Drehbuch: Alan McCullough Altersempfehlung: ab 16