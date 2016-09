ATV 2 07:30 bis 08:15 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Der Staatsstreich CDN, USA 2006 Stereo Merken Ladon Radim, der Chefwissenschaftler der Genii, nimmt überraschend durch das Stargate Kontakt mit Dr. Weir auf. Er bietet der Atlantis-Crew ein Z.P.M. an und verlangt im Austausch dafür Waffen. Offenbar plant Radim einen Aufstand gegen Cowen, den skrupellosen Anführer der Genii. Dr. Weit hat schwere Bedenken dabei, den Wissenschaftler mit Waffen zu beliefern, doch wegen der schwierigen Versorgungslage in Atlantis bleibt ihr nichts anderes übrig als zuzustimmen - doch das Tauschgeschäft verläuft ganz anders als geplant?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (Lt. Colonel John Sheppard) Torri Higginson (Dr. Elizabeth Weir) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Ryan Robbins (Ladon Radim) Paul McGillion (Dr. Carson Beckett) Jason Momoa (Ronon Dex) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Martin Wood Drehbuch: Martin Gero Kamera: Michael C. Blundell Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12