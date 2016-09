SWR 2 15:05 bis 17:00 Sonstiges Zur Person Der Saxofonist Branford Marsalis Merken Einem Millionen-Publikum wurde Branford Marsalis bekannt, als er an der Seite von Sting Sopransaxofon blies und zusammen mit dem britischen Sänger Meilensteine der Popmusik aufnahm. Marsalis arbeitet mit Hip-Hop- und Funk-Musikern zusammen, gibt in Kathedralen unbegleitete Solokonzerte. Eine genauso überzeugende Figur macht er, wenn er vor großen Orchestern steht und Werke der klassischen Saxofon-Literatur spielt. Doch so facettenreich seine musikalischen Projekte sind: Im Laufe seiner 30-jährigen Karriere ist Branford Marsalis ein Jazzman durch und durch geblieben, der mit seinem eigenen Quartett leidenschaftliche Plädoyers für die swingende Kraft der afro-amerikanischen Musik hält. Als prominenter Vertreter der "Young Lions"-Bewegung wurde Branford zum Vorbild für Generationen junger Musiker, die aus neuer Perspektive den Kontakt zur Jazztradition suchen. In dieser Sendung erzählt Branford Marsalis u.a. über seine Jugend in New Orleans und über sein mal spannungsgeladenes und dann wieder harmonisches Verhältnis zu seinem Bruder Wynton. In Google-Kalender eintragen