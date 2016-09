SWR 2 07:03 bis 07:55 Sonstiges Musik am Morgen Merken <bk>Edvard Grieg: "Aus Holbergs Zeit", Suite im alten Stil op. 40 (SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, Leitung: Jean Deroyer) <ek><bk>César Franck: Prélude, chorale et fugue h-Moll op. 18, Bearbeitung (Augustin Dumay, Violine; Louis Lortie, Klavier) <ek><bk>Sergej Prokofjew: 2. Satz aus der Sinfonie Nr. 5 B-Dur op. 100 (SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, Leitung: Teodor Currentzis) <ek><bk>S. Hagen: "Nocturne for the blues" (Caterina Valente, Gesang; Sy Oliver and his Orchestra, Leitung: Sy Oliver) <ek><bk>Paul Schoenfield: "Dog's Heaven" aus dem Klavierkonzert "Four Parables" (Andreas Boyde, Klavier; Dresdner Sinfoniker, Leitung: Jonathan Nott) In Google-Kalender eintragen

