hr2 09:05 bis 12:00 Sonstiges Musik für alle Das hr-Sinfonieorchester und die hr-Bigband Mit Pauken und Trompeten - die hr-Ensembles on stage und backstage Merken Dieser Sonntag ist - von 8.05 Uhr bis 23.00 Uhr - ganz den Klangkörpern des Hessischen Rundfunks gewidmet. Mit Gesprächen, Reportagen, unerwarteten Einblicken und mit viel Musik in aktuellen und historischen Konzertmitschnitten. Anlässlich der Veranstaltung "Backstage für alle" im Frankfurter Funkhaus am Dornbusch, stellen wir die musikalische Vielfalt des hr-Sinfonieorchesters und der hr-Bigband ausführlich vor. Mit Nahaufnahmen der Musiker, Wissenswertem über Instrumente, Orchesteralltag und Tournee-Stress begibt sich hr2-kultur hinter die Kulissen zweier exzellenter Ensembles, die bei allen Unterschieden eines vereint: die Leidenschaft für die Musik. In Google-Kalender eintragen