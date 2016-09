NDR Info 21:05 bis 22:00 Sonstiges "Das Wechselbälgchen" Hörspiel nach Christine Lavant Merken Die Sage vom Wechselbalg, dem von dämonischen Mächten untergeschobenen, missgestalteten und unersättlichen Kind, das dem Haus, in dem es lebt, Unglück bringt, ist an die 1.000 Jahre alt und in unzähligen Variationen in ganz Europa verbreitet. Eindringlich, direkt, rau und zeitlos beschreibt Christine Lavant (1915 - 1973) die Ausgrenzung einer Schwachen aus der Dorfgemeinschaft. Stoff und Motive schöpft sie aus der Volksüberlieferung und aus ihrer Biografie. "Das Wechselbälgchen", eine Parabel über Ausgrenzung und Fanatismus, wurde Hörspiel des Jahres 2015 in Österreich. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Sophie Rois Regie: Peter Rosmanith Musik: Franz Hautzinger, Matthias Loibner, Peter Rosmanith