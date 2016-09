NDR Info 17:30 bis 18:00 Sonstiges Die Reportage Der Geschichtomat. Ein Schülerprojekt zur Vermittlung jüdischen Lebens Merken Sie gehen in ihrem Stadtteil auf Spurensuche nach Biografien verfolgter Jüdinnen und Juden, sie besuchen den jüdischen Friedhof und probieren koschere Gummibärchen. Sie recherchieren, führen Interviews mit Experten und Zeitzeugen, besuchen Museen und Archive, schreiben Texte, drehen und schneiden Filme. Über 450 Schülerinnen und Schüler haben sich bislang an dem Projekt "Geschichtomat" beteiligt: Das, was sie herausfinden, halten sie in Filmen, Fotos oder Texten fest. Zum Ende der Projektwoche werden die fertigen Beiträge auf einer Website hochgeladen. So entsteht nach und nach ein digitaler Stadtplan von Hamburg zum jüdischen Leben aus der Sicht von Jugendlichen. Initiiert wurde das Projekt "Geschichtomat" vom Institut für die Geschichte der deutschen Juden, das in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert. In Google-Kalender eintragen