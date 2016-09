NDR Info 11:05 bis 12:00 Sonstiges Das Feature Helmut Heißenbüttel-Homestory Merken Das grünweiße Fachwerkhaus ist verwinkelt, schwer einsehbar. Vom Alter gebeugt steht es neben der Kirche in Borsfleth, einem kleinen Dorf bei Glückstadt in Schleswig-Holstein. Es war der Alterssitz des modernen Manieristen und literarischen Avantgardisten Helmut Heißenbüttel (1921 - 1996), Mitglied der Gruppe 47, Leiter der Abteilung "Radio Essay" beim SDR. Er formulierte in Lyrik und Prosa, Hörspielen und Features so radikal wie brillant Kunst, Sprachund Gesellschaftskritik. Seine Witwe, Ida Heißenbüttel, ist am 7. Juni 2013 im Alter von 91 Jahren gestorben. Wenige Monate vor ihrem Tod hat sie Elke Heinemann durch das Haus geführt. In Google-Kalender eintragen