NDR Info 09:30 bis 10:00 Sonstiges Zwischen Hamburg und Haiti Der Geist der Berge - Schneeleoparden in Kirgisien Merken Kirgistan - auch Kirgisien genannt - ist ein kleines Land, umgeben von schneebedeckten, hohen Bergen mitten in Zentralasien und die einzige Demokratie der Region. Die "Kirgisische Republik", wie das Land offiziell heißt, ist ein Vielvölkerstaat mit knapp sechs Millionen Einwohnern. Viele von ihnen leben auf dem Land: in kleinen Städten und Dörfern. Bis vor wenigen Jahrzehnten zogen noch viele Kirgisen als Nomaden über die Steppe, über die Almen und durch die Gebirgstäler. Heute geht es für die Hirtenfamilien mit ihren Pferden, Schafen und Rindern oft nur noch ins "Dshajloo", auf die Sommerweide. An der Schneegrenze der Viertausender grasen Steinbock und Argali-Schaf. An den Hängen pfeifen Murmeltiere, sie warnen vor Adler, Geier, Fuchs, Wolf - und dem Schneeleopard. Nur hier, weit entfernt von menschlichen Behausungen, lebt eine der schönsten und seltensten Raubkatzen der Erde. Die grau-weiß gefleckten Schneeleoparden stehen auf der Roten Liste der bedrohten Arten. Dennoch werden sie noch immer gewildert, ihr Fell, ihre Knochen und andere Körperteile als Bestechungsware, Hausschmuck oder zu dubiosen Heilzwecken für die chinesische Medizin verwendet. Für den Schutz des Schneeleoparden und vor allem seiner Beutetiere und seines Lebensraumes setzen sich Ranger ein, die aus Deutschland finanziell unterstützt werden. Der NABU hat 2016 zum "Jahr des Schneeleoparden" ausgerufen. Anke Ulke ist mit Rangern auf Patrouille gewesen. In Google-Kalender eintragen