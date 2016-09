tagesschau24 13:15 bis 14:00 Dokumentation 45 Min Lebenstraum Aussteigen D 2016 Live TV Merken Lebe deinen Traum, da hätte ich viel früher mit anfangen sollen", sagt Norbert Kluge. Heute lebt der 51-jährige Schreinermeister aus dem Westerwald im Dschungel von Kolumbien. Norbert Kluge ist der klassische Typ Aussteiger, weit weg in Richtung Neuanfang. Andere bleiben in Deutschland und ändern hier ihr altes Leben. So tat es Klaus Thiem, dessen Herzenswunsch immer das Kochen war. Doch der 62-Jährige machte Karriere in der Mineralölbranche. Am Ende brach er zusammen, zwei Herzinfarkte, Koma. Als er wieder erwachte, beschloss er, sein Leben zu ändern. Und heute kocht er tatsächlich: im eigenen Restaurant in Husum. Der preisgekrönte NDR Autor Michael Heuer trifft die unterschiedlichsten Aussteiger. Ob an der Nordseeküste, in Kanada, Südamerika oder auf dem spanische Festland: Alle wollten sich ihren Lebenstraum erfüllen. Mit einem "das kann doch nicht alles gewesen sein" fängt es häufig an. Jeder dritte Bundesbürger kann sich ein Auswandern vorstellen. Tatsächlich wandern jedes Jahr mehr als 140.000 Menschen aus Deutschland aus. Und 225.000 Renten werden ins Ausland überwiesen. Für die NDR Reihe "45 Min" erzählt Michael Heuer, wie Menschen ihr zweites Leben begonnen haben. Er trifft die Lebensträumer und fragt bei ihnen nach. Sind sie jetzt glücklicher? War es schwer, aus dem alltäglichen Trott auszusteigen? Wie reagierte die Umgebung? Und bleibt der erfüllte Lebenstraum auch im Alter ohne Sorgen? Ein "45 Min"-Thema, bei dem jeder mitsprechen kann: über die eigenen Träume und über die eigene Wirklichkeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 45 Min Regie: Michael Heuer