sixx 22:05 bis 00:05 Familienfilm Liebe gewinnt USA 2011 2016-09-18 01:45 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das Herz des jungen Conor Sullivan schlägt ganz und gar für den Lacrosse-Sport. Auf dem Feld blüht der hitzköpfige Einzelgänger auf und vergisst alles um sich herum - bis ein Schicksalsschlag sein Leben verändert. Nach dem Tod seines geliebten Vaters gerät Conors Leben völlig aus der Bahn. Erst als er in einem Lacrosse-Camp in der Wildnis plötzlich mit sich selbst konfrontiert ist, lernt er langsam, auf was es im Leben wirklich ankommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kellan Lutz (Conor Sullivan) Ashley Greene (Brooklyn) Adam Beach (Sgt. Major Duke Wayne) Gabrielle Anwar (Claire Sullivan) Chord Overstreet (Dupree) Aaron Hill (Joe Bryant) William Mapother (David Milligan) Originaltitel: A Warrior's Heart Regie: Michael F. Sears Drehbuch: Martin Dugard Kamera: Thomas L. Callaway Musik: Alec Puro Altersempfehlung: ab 6

