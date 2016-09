Bayern 4 23:05 bis 00:00 Jazz Musik der Welt Outcast-Gesänge. Griechische Rembetika Merken "Hier im Gefängnis, wo ich sitze, hier geht's mir gut", heißt es in einem Rembetiko von Michalis Jenitsaris aus den 1940er Jahren. Der Sänger und Bouzouki-Spieler Jenitsaris wusste wohl, wovon er da sang. So war er als junger Mann häufig in Schlägereien verwickelt und verbrachte einige Zeit hinter Gittern. Die Biographie des Musikers ist typisch für die Rembeten von damals: als eines von sieben Kindern eines Hafenarbeiters aus armen Verhältnissen stammend, verließ er die Schule früh und verfiel dem Klang des Bouzouki sowie dem Haschischrauchen. So erging es den meisten Rembetiko-Künstlern in den 1930er und 1940er Jahren. Viele von ihnen waren Flüchtlinge, die nach dem griechisch-türkischen Krieg im Jahr 1922 nach Griechenland gekommen waren. Zusammen mit der armen Bevölkerung der Vorstädte schufen sie ein Liedgenre, das in vornehmeren Kreisen als kriminell geächtet war. Diese Ächtung betraf sogar das bevorzugte Begleitinstrument: "Die Eltern wollten, dass ich es aufgebe, das elende Bouzouki, mit dem ich sie blamiere", heißt es dazu in einem anderen Lied von Jenitsaris. In ihrer Sendung beschäftigt sich Michaela Fridrich mit der Entstehung des Rembetiko, stellt seine wichtigsten Interpreten vor und macht deutlich, warum diese musikalische Tradition in der Nachkriegszeit allmählich verschwand. In Google-Kalender eintragen