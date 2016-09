Bayern 4 17:05 bis 18:00 Sonstiges Do Re Mikro Die Musiksendung für Kinder Von Hellsehern und Prophezeiungen: Ab in die Zukunft (2) Merken Zukunft - Keiner kennt sie, dabei beginnt sie schon mit dem nächsten Atemzug. Manche denken, man kann sie vorhersehen, mit Wunderkugeln oder Orakeln. Andere denken, man kann sie beeinflussen, durch kluge Pläne, gute Beziehungen und viel Übung. Wieder andere lassen sie einfach auf sich zukommen. Wie hat man früher versucht in die Zukunft zu sehen? Wie tut man es heute? Zukunftsmusik: Wie wird die Musik in hundert Jahren klingen? Ein Komponist erklärt die Entwicklung der Tonsprache. Und würden wir diese Musik überhaupt mögen? Oder gibt es einfach Klänge die schön sind und welche, die es nie sein werden? Wir fragen Kinder: · Wie stellst du dir die Welt in der Zukunft vor? · Wohin würdest du lieber reisen, in die Zukunft oder die Vergangenheit? · Hast du schon mal dein Horoskop gelesen und es hat gestimmt? · Hast du schon mal in die Zukunft geschaut: etwas geträumt, das stimmt; Bleigießen an Sylvester; Handlesen; eine bestimmte Vorahnung? · Wäre es gut oder schlecht, wenn man die Zukunft kennen würde Do Re Mikro über Aberglauben, Bühnenrituale; über Horoskope und Hellseher. Und über Werke, die ihrer Zeit voraus waren. Vom Orakel von Delphi über Sterndeuter und Priester bis hin zu Satelliten, modernen Berechnungen und wissenschaftlichen Voraussagen. In Google-Kalender eintragen