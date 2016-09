Bayern 4 13:05 bis 15:00 Sonstiges Après-midi Merken <bk>Leopold Anton Kozeluch: Sinfonie A-Dur (Concerto Köln, Leitung: Werner Ehrhardt)<ek><bk>Camille Saint-Saëns: Introduction et Rondo capriccioso a-Moll (Zino Francescatti, Violine; New York Philharmonic Orchestra, Leitung: Leonard Bernstein)<ek><bk>Francis Poulenc: "Suite française d'après Claude Gervaise" (Jean-Guihen Queyras, Violoncello; Alexandre Tharaud, Klavier)<ek><bk>Reynaldo Hahn: "Concerto provençal" (Ensemble Initium; Orchestre des Pays de Savoie, Ltg.: Nicolas Chalvin)<ek><bk>Philippe Gaubert: "Au pays basque" (Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Leitung: Marc Soustrot)<ek><bk>Joseph Canteloube: "Chants d'Auvergne" (Tine Thing Helseth, Trompete; Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Leitung: Eivind Aadland)<ek><bk>George Gershwin: "An American in Paris" (Radio-Symphonieorchester Wien, Leitung: Bertrand de Billy)<ek>. In Google-Kalender eintragen