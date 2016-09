Sat.1 13:10 bis 15:15 Komödie Haben Sie das von den Morgans gehört? USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Meryl und Paul Morgan führen in New York ein scheinbar perfektes Leben. Doch in Wirklichkeit kriselt es gewaltig in ihrer Ehe. Die beiden werden eines Tages Zeugen eines Mordes und dadurch selber Ziel eines Auftragsmörders. Das FBI nimmt Meryl und Paul in ein Zeugenschutzprogramm auf. Sie landen in den Rocky Mountains in einer kleinen Stadt, wo sie sich wieder näherkommen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Grant (Paul Morgan) Sarah Jessica Parker (Meryl Morgan) Sam Elliott (Clay Wheeler) Mary Steenburgen (Emma Wheeler) Elisabeth Moss (Jackie Drake) Michael Kelly (Vincent) Natalia Klimas (Monique Rabelais) Originaltitel: Did You Hear About the Morgans? Regie: Marc Lawrence Drehbuch: Marc Lawrence Kamera: Florian Ballhaus Musik: Theodore Shapiro Altersempfehlung: ab 6

