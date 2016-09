puls 4 01:35 bis 03:30 Horrorfilm Mirrors USA 2008 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ben Carson (Kiefer Sutherland) hat seine Mitschuld am Tod eines Kollegen nicht verkraftet und deshalb den Dienst als Undercover-Polizist quittiert. Um seine mit ihm zerstrittene Frau (Paula Patton) und die Kinder zu versorgen, nimmt er den Job als Nachtwächter in einem heruntergekommenen New Yorker Kaufhaus an. Schon in den ersten Stunden entdeckt er merkwürdige Erscheinungen innerhalb eines gewaltigen Zierspiegels. Darin lauert eine tödliche Gefahr.

Eine teuflische Macht drängt aus der jenseitigen Spiegelwelt in die Realität und bedroht die Familie von "24"-Star Kiefer Sutherland. Das Remake eines koreanischen Horrorhits fällt kreuzunheimlich aus, dafür bürgt der französische Schockspezialist Alexandre Aja ("High Tension"). In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Kiefer Sutherland (Ben Carson) Paula Patton (Amy Carson) Cameron Boyce (Michael Carson) Erica Gluck (Daisy Carson) Amy Smart (Angela Carson) Mary Beth Peil (Anna Esseker) John Shrapnel (Lorenzo Sapelli) Originaltitel: Mirrors Regie: Alexandre Aja Drehbuch: Alexandre Aja, Grégory Levasseur Kamera: Maxime Alexandre Musik: Javier Navarrete Altersempfehlung: ab 18