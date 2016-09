DR Kultur 07:30 bis 08:00 Sonstiges Kakadu für Frühaufsteher Erzähltag Christine Nöstlinger: "Bohnen-Jim" Merken Jim hat eine wunderschöne Bohne gefunden, groß und schwarz, mit weißen Streifen und rosa Punkten. "Das will Jenny haben!" schreit seine kleine Schwester. Doch Jim versteckt die Bohne ganz schnell im Mund und - schluckt sie versehentlich herunter. Doch das war keine gute Idee von Ihm, denn die Bohne beginnt zu keimen und zu sprießen, irgendwann rankt es grün es aus ihm heraus. Und so erlebt Jim einen sehr eigenartigen Sommer. In Google-Kalender eintragen Moderation: Paulus Müller Gäste: Gäste: Ilona Schulz (Es liest)

Jetzt im TV Familien im Brennpunkt

Dokusoap

RTL 06:45 bis 07:45

Seit 55 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:59 bis 08:00

Seit 41 Min. Teleshopping

Sonstiges

Sport1 07:00 bis 08:00

Seit 40 Min. Tigerenten Club

Magazin

Das Erste 07:10 bis 08:10

Seit 30 Min.