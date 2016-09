Phoenix 19:30 bis 20:00 Reportage Grenzenlos Geschichten am Mauerweg D 2013 Live TV Merken Auf über 160 Kilometern führt der Mauerweg einmal rund um das ehemalige West-Berlin - vorbei an Gedenkorten, Mauerspuren, Dokumentationszentren und Museen. Wer sich hier zu Fuß oder mit dem Fahrrad auf eine Reise in die Vergangenheit begibt, sollte viel Zeit einplanen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Grenzenlos