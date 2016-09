Deutschlandfunk 21:05 bis 23:00 Sonstiges "a cappella" Festival Leipzig 2016 Lilie unter Disteln. Geistliche und weltliche Vokalmusik der Renaissance und des Barock aus dem spanischen Königreich. Pere Alberc Vila, Francisco Guerrero, Juan Vásquez u.a. Ensaladas, Romanzen, Villancicos, Madrigale Merken Das spanische Vokalquartett La Colombina stellte bei seinem Auftritt im Rahmen des "acappella" Festivals in Leipzig ein Programm vor, das einen kurzweiligen Einblick in die Vielfalt der Musik auf der iberischen Halbinsel gab, die ein Schmelztiegel der verschiedensten Kulturen war. So erklangen Madrigale, die unterschiedliche Stile und Zungenschläge kombinierenden Ensaladas sowie die populären Festlieder Villancicos. Die traditionellen Formen entstanden im 15. Jahrhundert und haben sich dabei weiterentwickelt und dem ästhetischen Zeitgeschmack angepasst, ohne den Hintergrund ihrer poetischen Struktur zu verändern. Die Komponisten suchten ihre Inspirationen bei den wichtigsten Dichtern ihrer Zeit wie auch im traditionellen lyrischen Repertoire. In Google-Kalender eintragen Moderation: Anja Lehmann-Tödt Gäste: Gäste: La Colombina