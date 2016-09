Deutschlandfunk 15:05 bis 16:00 Sonstiges Rock et cetera Mal introvertiert, mal exzentrisch. Die US-Musikerin Brisa Roché Merken Brisa Roché wuchs in einer kalifornischen Hippiefamilie auf. Von diesen und anderen Erfahrungen singt sie auf ihrem abwechslungsreichen fünften Album "Invisible 1". Mal gibt die 40-jährige Wahlpariserin die introvertierte Melancholikerin, mal die extrovertierte Disco-Diseuse. Und manchmal klingt sie exzentrisch wie Kate Bush. In ihren Texten versetzt sie sich schon mal in die Rolle eines Mannes, beim Songschreiben arbeitete sie mit Demos, die ihr Fans zuschickten. Insgesamt also eine ungewöhnliche Künstlerin. In Google-Kalender eintragen