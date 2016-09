Deutschlandfunk 13:30 bis 15:00 Sonstiges Zwischentöne Musik und Fragen zur Person Merken Sie wurde 1965 in den USA geboren, mit 17 kam sie nach Berlin: Danielle de Picciotto. Als Malerin, Musikerin, Autorin und Filmemacherin gehörte sie in den 80er-Jahren zur Berliner Kunst-Avantgarde und zu den Mitbegründern der Loveparade. Inzwischen arbeitet Danielle de Picciotto weltweit und multimedial, ihre Projekte und Installationen werden von New York bis Tokio gezeigt. In Google-Kalender eintragen Moderation: Joachim Scholl Gäste: Gäste: Danielle de Picciotto (Künstlerin)