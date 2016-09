Deutschlandfunk 09:30 bis 10:00 Sonstiges Essay und Diskurs Über die Parteienfreiheit (2/2). Essay zum NPD-Verbotsverfahren 2016 Merken Die 1964 gegründete Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) ist fortwährend in der gesellschaftlichen und politischen Diskussion und in vieler Hinsicht ein Ärgernis. Wähler bringt sie kaum hinter sich, Mitglieder hat sie wenige, der Zustand der Partei ist desolat und die Konkurrenz AfD zieht ihr davon. Derzeit bemüht sich der Bundesrat, nach einem 2003 gescheiterten, von Bundesregierung und Bundestag mitgetragenen Versuch, erneut um ein Verbot. Vor dem Bundesverfassungsgericht, dem allein es laut Grundgesetz obliegt, die Verfassungsmäßigkeit der Partei zu prüfen, kamen im März 2016 alle Seiten zu Wort. Das Urteil steht kurz bevor. Claus Leggewie und Horst Meier haben den Prozess in Karlsruhe begleitet. Sie ziehen mit ihren Notizen und Mitschriften eine Bilanz des Verfahrens und ordnen es rechts- und demokratiepolitisch ein. Prof. Dr. Claus Leggewie, Politikwissenschaftler und Direktor des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen, sowie Autor und Jurist Dr. Horst Meier gaben bereits 2002 im Suhrkamp Verlag "Verbot der NPD oder mit Rechtsradikalen leben? Die Positionen" heraus. 2015 erschien von Horst Meier im Berliner Wissenschafts-Verlag "Verbot der NPD - ein deutsches Staatstheater in zwei Akten". 2016 waren die beiden Autoren als Prozessbeobachter in Karlsruhe. In Google-Kalender eintragen