Zee.One 04:15 bis 06:15 Komödie Khanna & Iyer IND 2007 Aryan Khanna und Nandini Iyer lieben sich und wollen heiraten. Ihre Eltern haben aber andere Pläne mit ihnen. Nandini ist schon einem reichen amerikanischen Milliardär in den USA versprochen und die Hochzeit soll in Kürze stattfinden. Die beiden Liebenden fliehen und geraten auf ihrer Flucht im Dschungel von Dora. Familie Khanna und Iyer melden ihre Kinder bei der Polizei als vermisst. Da die Familien keine Unbekannten sind, berichtet auch die Presse über die Flucht von Aryan und Nandini. Zur gleichen Zeit kann der Bandit Donga aus dem Gefängnis entfliehen und versteckt sich im Dschungel von Dora. Er ist auf der Suche nach einer CD, auf der ein Gespräch mit einem korupten Politiker aufgezeichnet ist. Donga will den Politiker mit der Aufnahme erpressen. Durch Zufall gerät die CD in einem Restaurant in die Handtasche von Nandini. Nun ist nicht nur die Polizei auf der Suche nach den beiden Flüchtigen, sondern auch Donga und seine Banditengruppe verfolgen Aryan und Nandini. Die Familien Iyer und Khanna befinden sich mittlerweile auch im Dschungel, um die beiden zu suchen. Als Aryan und Nandini in die Fänge der Banditen geraten und auch ihre Familien als Geiseln genommen werden, kann die Polizei alle retten ... Die Familien beschließen, dass Aryan und Nandini ihren Segen bekommen und heiraten dürfen. Schauspieler: Sarvar Ahuja (Aryan 'Ari' P.Khanna) Arun Bakshi (Minister Bhanupratap) Arunav Chatterjee (P.K. Shubmangal Khanna) Mushtaq Khan (MLA Ramanna Iyer) Neelu Kohli (Kartara P. Khanna) Prateeksha Lonkar (Mrs. Iyer) Originaltitel: Khanna & Iyer Altersempfehlung: ab 12