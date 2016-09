ORF 2 00:40 bis 02:10 Komödie Freilaufende Männer D 2011 2016-09-21 01:45 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Um dem Alltagsstress zu entfliehen, brechen die drei Freunde Thomas, Malte und Jens zu einem Männertrip an einen einsam gelegenen See in Schweden auf. Inmitten der Natur hoffen sie, endlich zur Ruhe zu kommen. Denn so richtig zufrieden ist keiner mit seinem Leben. Beim zynischen Kettenraucher Thomas jagt eine Neurose die nächste. Fahrlehrer Jens ist außerstande, zwischen Ehefrau und Geliebter zu wählen, während es Lebemann Malte wurmt, bald Großvater zu werden. Der Weg zur Selbstfindung ist lang und vollgespickt mit Hindernissen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wotan Wilke Möhring (Thomas Zabel) Fritz Karl (Malte) Mark Waschke (Jens) Julia Beerhold (Eloise) Claudia Mehnert (Marion) Lisa Werlinder (Malin) Filip Peeters (Max) Originaltitel: Freilaufende Männer Regie: Matthias Tiefenbacher Drehbuch: Gernot Gricksch Kamera: Klaus Merkel Musik: Biber Gullatz, Andreas Schäfer Altersempfehlung: ab 6