ORF 1 07:30 bis 07:55 Kinderserie Servus Kasperl Kasperl & Leopold: Der Schönheitswettbewerb A Stereo 16:9 Der Klassiker des österreichischen Kinderfernsehens mit amüsanten Kasperlstücken und vielen Möglichkeiten zum Mitspielen! Heute: Elefantendame Ella möchte bei einem Schönheitswettbewerb mitmachen, doch da ist sie nicht alleine. Hexe Hu hat beschlossen ebenfalls teilzunehmen, und damit ihr der Sieg auch sicher ist, hext sie Ella hässliche grüne Flecken an. Ein Glück, dass Kasperl und seine Freunde schnell Rat wissen, und so braut die liebe Fee Lila einen Gegenzaubertrank. Alles sieht danach aus, als ob Ella doch noch den Schönheitswettbewerb gewinnen könnte, wenn nur nicht Hu ein Hexenhaar in den Trank werfen würde Originaltitel: Servus Kasperl