Generalfeldmarschall-Rommel-Kaserne in Augustdorf nahe Bielefeld: Der Tag in der Truppenküche beginnt um 6.00 Uhr morgens. Vier Mitarbeiter kochen hier täglich 1000 Mahlzeiten in der modern ausgestatteten Großküche. Disziplin am Kochtopf, schießen und Panzer fahren? Das ist eigentlich nicht Sarah Wieners Welt. Hier werden die Mahlzeiten nach einem bestimmten Menüplan zubereitet und auch bei der Feldverpflegung während eines Großmanövers haben eigene Rezepte und Kreativität keinen Platz. Dass man bei der Bundeswehr nicht so einfach aus der Reihe tanzen kann, wird Sarah schnell klar.