Magazin gesundheitheute Die Gesundheitssendung mit Dr. Jeanne Fürst Gesundheits-Apps - sinnvoll oder eine gefährliche Entwicklung? CH 2016 In einer Zeit, die immer stärker von Computern dominiert wird, ist auch das Gesundheitswesen immer stärker davon betroffen. Mittlerweile gibt es über 150 000 Gesundheits-Apps. Es gibt Apps zum Abnehmen, Apps, um sich richtig zu ernähren, undr sogar Apps, mit denen man das Risiko für Prostatakrebs abschätzen kann. Doch darf man sich auf Gesundheits-Apps verlassen? Oder können sie gar Schaden anrichten? Worauf muss man achten? Und wo lauern Gefahren? "gesundheitheute" vertieft sich in dieses Thema und gibt Antworten zu drängenden Fragen. Studiogast ist Kurt Aeschbacher. Welche Bedeutung haben medizinische Apps in seinem Leben? Dr. Jeanne Fürst unterhält sich mit ihm aber auch über die neue Zusammenarbeit. Für seine Zeitschrift "50plus - Das Magazin für ein genussvolles Leben", das auch in vielen Arztpraxen aufliegt, steuert "gesundheitheute" künftig grosse medizinische Fachartikel bei. Teilweise handelt es sich dabei auch um eine Vertiefung der Themen, die in den Sendungen angesprochen werden. Gäste: Kurt Aeschbacher