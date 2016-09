Schweiz 2 19:30 bis 20:00 Magazin Tacho Das Automagazin CH 2015 2016-09-18 23:35 Stereo HDTV Merken Salar und Ändu bei der Feuerwehr Für Salar und Ändu geht ein Bubentraum in Erfüllung. Die beiden dürfen einen Tag bei der Berufsfeuerwehr Bern erleben. Sie werfen einen Blick auf die grosse Flotte an Rettungs-, Bergungs- und Spezialfahrzeugen und erleben hautnah einen Rettungseinsatz im Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr. Ferrari Familienkombi? - Der GTC4 Lusso Ferrari, V12-Saugmotor, 689 PS und eine Höchstgeschwindigkeit von 355 km/h. Das klingt alles nach einem reinblütigen, italienischen Sportwagen. Der GTC4 Lusso ist aber mehr als das. Er bietet angeblich auch noch für vier Personen inkl. Gepäck ordentlich Platz. Der schnellste Familienkombi der Welt? Nina findet es heraus. Truckerfestival Interlaken "Tacho" begleitet Niklaus Kunz, der seit 22 Jahren auf dem jährlichen Trucker & Countryfestivals die Trucks zu ihren Plätzen einweist. Auf dem Militärflugplatz in Interlaken werden bis zu 1400 Trucks erwartet, vom US-Truck bis zum aufgemotzten 40-Tönner, eine Vielfalt an Schwergewichten, die Niklaus Kunz jedes Jahr wieder fasziniert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tacho