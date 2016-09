Schweiz 1 04:55 bis 05:45 Dokumentation Unser digitales Gedächtnis - Die Speichermedien der Zukunft F 2014 2016-09-24 11:05 Stereo HDTV Merken Die Masse an digitalen Daten, die in der modernen Gesellschaft produziert wird, nimmt stetig zu. Jeden Tag werden Daten in einer Grössenordnung von 2,5 Trillionen Byte ausgetauscht - eine wahre Sintflut, die Big Data genannt wird. Schätzungen zufolge sind 90 Prozent des gesamten weltweiten Datenvolumens sogar erst innerhalb der letzten zwei Jahre entstanden. Wie kann man Ordnung in diese digitale Datenmasse bringen und sie speichern? Die bekannten Speichermedien wie DVD, CD und Festplatte sind keine Lösung: Ihre Lebensdauer beträgt kaum zehn Jahre. Wie soll man da sicherstellen, dass Schlüsselmomente des Lebens, die auf digitalen Fotos festgehalten wurden, in 20 oder 30 Jahren noch verfügbar sind? Oder dass auch in 100 oder 500 Jahren Informationen zu den Lagerorten von Atommüll und den erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen noch vollständig erhalten sind? Wie lassen sich Daten dauerhaft speichern, sei es für ein Menschenleben oder über Generationen hinweg? All diesen Fragen geht die Dokumentation in wissenschaftlich fundierter und zugleich spannender Weise nach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hyppolite Audouy (Narration) Originaltitel: Nos ordinateurs ont-ils la mémoire courte? Regie: Vincent Amouroux Drehbuch: Vincent Amouroux, Elena Sender Musik: Jean-Jacques Hertz, Marie Prouvé, François Roy