Schweiz 1 03:35 bis 04:05 Show Potzmusig Volksmusik mit Nicolas Senn CH 2016 2016-09-19 14:30 Stereo HDTV Merken Ihr Name ist ein Begriff: Lisa Stoll. Im Alter von zehn Jahren greift sie erstmals zum Alphorn - drei Jahre später gewinnt sie die Nachwuchsauszeichnung Stadlstern im Finale des "Silvesterstadl". Sie hat schon mit Carlo Brunner, Willi Valotti, mit Blas- und Streichorchestern, der Swiss Army Big Band und vielen mehr gespielt und ist längst ein Star in der Szene. Dieses Jahr feierte Lisa Stoll ihren 20. Geburtstag. Das "Alphorn-Meitli" ist erwachsen geworden. Bereits mit dem Cornet feierte die Klettgauerin grosse Erfolge und erzielte in ihrer Kategorie am Ostschweizerischen Solistenwettbewerb Platz 1. Seit dem Wechsel zum Alphorn steht dieses grosse, traditionelle Instrument in ihrem Fokus - und sie spielt darauf eigentlich alles, was irgendwie möglich ist. So darf man sich auch auf eine äusserst vielseitige "Potzmusig"-Sendung freuen. Denn neben ihrem Förderer Carlo Brunner wird auch die vielseitige Brassband Generell 5 dabei sein. Weiter begleitet sie den Jodler Armin Dörig auf dem Alphorn und begeistert in einem Stück zusammen mit Moderator Nicolas Senn. Mit dem Echo vom Eichenlaub rund um den Schwinger Reto Nötzli aus Pfäffikon SZ sowie der Schwyzerörgeli-Nachwuchsformation Trio Seewälle aus dem Kanton Luzern kommen wohl alle Volksmusikfans auf ihre Kosten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nicolas Senn Gäste: Gäste: Lisa Stoll Originaltitel: Potzmusig

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 398 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 198 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:00 bis 08:30

Seit 158 Min. 15 Minutes

Actionfilm

kabel eins 02:05 bis 04:00

Seit 93 Min.