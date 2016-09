Schweiz 1 23:10 bis 00:10 Dokumentation Sternstunde Kunst Choreograf Martin Schläpfer - Feuer bewahren, nicht Asche anbeten D, CH 2015 2016-09-24 10:00 Stereo HDTV Merken Martin Schläpfers Tanzinszenierungen gehen weit über Kunst für Eingeweihte hinaus: Mit seinen Choreografien voller Freiheit, Schönheit und Zwischentöne erfüllt er das klassische Balletterbe mit neuem Geist und bringt verschüttete Gefühle und Werte zum Ausdruck. Preise häufen sich, und sein Ballett am Rhein erreicht die unterschiedlichsten Zielgruppen: von Düsseldorf bis Moskau, von Barcelona, Paris oder Tel Aviv bis zum Oman. Die Regisseurin Annette von Wangenheim begleitet Martin Schläpfer bei seiner täglichen Arbeit und auf ganz privaten Wegen bis in sein Tessiner Sommerrefugium. Schläpfer, einer der wichtigsten Choreografen der Gegenwart, gibt Einblick in seine über Jahre gereiften Erkenntnisse und Gefühle; er philosophiert nicht nur über Tanzkunst, sondern spricht vor allem als Mensch. Fernsehpremiere des in Zusammenarbeit mit "Sternstunde Kunst" von SRF und Arte entstandenen Films. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sternstunde Kunst