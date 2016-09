Schweiz 1 22:10 bis 22:50 Show Comedy aus dem Labor CH 2016 2016-09-18 02:05 Stereo HDTV Merken In der 2016er-Ausgabe von "Comedy aus dem Labor" gibt es wiederum Comedians, Kabarettisten und Einspielfilme, unter anderem mit Regula Esposito alias Helga Schneider. Gastgeber und Moderator ist Michel Gammenthaler. Andreas Thiel, Fabian Unteregger, Lapsus und Stéphanie Berger sind nur einige Comedians, die in der fünften Staffel von "Comedy aus dem Labor" zu Gast sind. Von der anderen Seite der Grenze empfängt Gastgeber Michel Gammenthaler Michael Hatzius "Die Echse", Özcan Cosar, Rolf Miller sowie Ingo Börchers. Weiter mit dabei sind Joël von Mutzenbecher, Zukkihund, Guy Landolt und Simon Chen. Einspielfilme, unter anderem mit Regula Esposito als weiblichem Johnny English, runden die Sendungen ab. Die neue Staffel von "Comedy aus dem Labor" bietet einen Querschnitt durch die abwechslungsreiche und lebendige Comedyszene der Schweiz und Deutschland. Rund ein Dutzend Comedians präsentiert dem Fernsehpublikum eine ihrer Bühnennummern. Eine Plattform bekommen bei "Comedy aus dem Labor" auch noch weniger bekannte Schweizer Komiker und Kabarettisten. Durch die vier Folgen führt der Zürcher Kabarettist und Zauberer Michel Gammenthaler. Pro Sendung sind drei Künstler für einen Kurzauftritt auf der Labor-Bühne zu Gast: Andreas Thiel, Michael Hatzius und Joël von Mutzenbecher, Stéphanie Berger, Özcan Cosar und Zukkihund, Fabian Unteregger, Rolf Miller und Guy Landolt sowie Lapsus, Ingo Börchers und Simon Chen. In witzigen Einspielfilmen zeigt Regula Espositos Alter Ego Helga Schneider, wie sich eine trottelige Agentin trotzdem Meriten verdienen und am Leben bleiben kann. Die Künstler der vierten Sendung: Lapsus Lapsus leuchten mittlerweile hell am Komikerfirmament der Schweiz. Ihre gegensätzlichen Figuren sind verspielt, trottelig und liebenswert. Ihr Humor kommt deshalb überall gut an, weil der eine Komiknummern schreibt und der andere diese gleich wieder löscht. Zurück bleibt: Sie sind witzig, sie sind akrobatisch, sie überraschen und sie sind nicht halb so trottelig, wie sie das Publikum glauben lassen wollen. Ingo Börchers Börchers weiss ja gerade einmal, wie er heisst - nämlich Börchers. Nicht Borchert oder Blockwart oder Brockhaus. Doch wer ist er? Gemäss Wikipedia ein deutscher Kabarettist und Schauspieler. Und wem das immer noch nicht reicht, der kann seine Vita durchlesen. Denn jeder erfindet sich irgendwann eine Geschichte, die er für sein Leben hält. Das wusste schon Max Frisch. Solche Dinge erzählt Ingo Börchers: gescheit, witzig, kritisch, gut. Simon Chen Simon Chen liebt den Wortwitz und die Ironie. Er ist politisch, aber mit Herz. Und witzig, aber nicht prätentiös, schon gar nicht flach oder vorwitzig. Er hat etwas zu sagen: zu allem, was die Menschheit angeht. Mittels seiner Sprache kann er einen Haufen Dreck in einen Kanarienvogel verwandeln - Ehrenwort. Michel Gammenthaler Er moderiert die Sendungen. Seit über 18 Jahren belebt Michel Gammenthaler die Schweizer Kleinkunstszene; aktuell tourt er mit dem seinem Programm "Scharlatan" durch die Deutschschweiz. Was mit einfacher Zauberei begann, ist zu seinem Markenzeichen geworden: Schauspiel, Komik, Stand-up-Comedy und ein klein wenig Magie machen seine Shows zum einmaligen Erlebnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michel Gammenthaler Gäste: Gäste: Regula Esposito, Lapsus, Ingo Börchers, Simon Chen Originaltitel: Comedy aus dem Labor

