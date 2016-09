Schweiz 1 21:40 bis 22:10 Reportage Reporter Selbstmitleid ist Zeitverschwendung - Mit Bestsellerautor Claude Cueni auf der Script Avenue Selbstmitleid ist Zeitverschwendung - Mit Bestsellerautor Claude Cueni auf der Script Avenue CH 2016 2016-09-18 04:30 Stereo HDTV Merken "Was dich nicht umbringt, macht dich stärker" - giesst man diese Lebensweisheit in einen Charakter, kommt Claude Cueni heraus. Der Basler Schriftsteller musste mitansehen, wie sein gesunder Sohn zum Spastiker wurde, wie seine grosse Liebe über Jahre dahinstarb und er selber tödlich erkrankte. All diese Schicksalsschläge verarbeitete Cueni in einer Autobiografie, die zum Bestseller wurde. Reporter Michael Perricone begleitet den radikalen Atheisten Claude Cueni bei seiner erstmaligen Rückkehr in jene Kirche, in der er als Kind zum Schriftsteller wurde. Es wird klar, weshalb der inzwischen 60-Jährige hauptsächlich historische Romane verfasst. "Reporter" spricht auch mit Cuenis behindertem Sohn Clovis, der Cuenis erster Lektor geworden ist. Das filmische Porträt zeigt den Alltag eines Mannes, der schwer krank tausende Pillen schlucken muss und dennoch von sich sagt: "Ich habe Glück gehabt.". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Reporter

