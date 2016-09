RTS Deux 22:50 bis 00:00 Sonstiges Cyclique, une vie de coursier CH 2015 Stereo Merken Tourné dans le milieu des coursiers à vélo de Lausanne, ce film raconte la difficulté de grandir pour trois jeunes cyclo-messagers à des moments décisifs de leur carrière et de leur existence. Caroline envisage de devenir journaliste mais elle a du mal à s'imaginer travailler désormais dans un bureau. Ralph n'a pas l'intention de changer de mode de vie, mais il sent qu'il est en train de se griller et il a décidé d'émigrer au Canada. Matila commence son nouveau boulot de coursier et découvre avec nous un monde singulier. On comprend vite que pour ces jeunes, l'attrait de l'activité de coursier tient aux libertés qu'elle procure. Les voir se défouler dans les rues de Lausanne au guidon de leur vélo, serpentant au milieu de la circulation, grimpant sur les trottoirs, négligeant les couloirs réservés aux deux-roues, avalant presqu'à tombeau ouvert le Petit-Chêne ou la rue de Bourg, nous en offre un aperçu spectaculaire. Mais les questions existentielles ne tardent pas à apparaître : quand viendra donc le moment de quitter cette vie de rebelle - Peut-on être " libre et heureux pour toujours ", comme Ralph l'envisage - Ou est-ce que le deuil de la jeunesse est inévitable et mène automatiquement à la trahison de ses idéaux d'adolescent - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cyclique Regie: Frédéric Favre Drehbuch: Frédéric Favre