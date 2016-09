RTS Deux 21:00 bis 22:00 Sonstiges KGB / CIA: au corps à corps F 2016 Stereo Untertitel Merken Pendant 50 ans, avec ses milliers d'agents du renseignement qui fourmillaient, Berlin fut le symbole de la guerre froide. Espionnage, diplomatie secrète et pressions économiques y régnaient en maîtres. D'ex-agents de la CIA, du KGB et de la Stasi lèvent le voile sur cette guerre souterraine et idéologique. Grille hebdomadaire Histoire vivante KGB - CIA, au corps à corps Documentaire de David Muntaner (France In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Annick Cojean (Herself - Host) Joseph Stalin (Himself) Peter Wolter (Himself) Originaltitel: KGB - CIA, au corps à corps Regie: David Muntaner

