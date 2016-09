Sport1+ 04:35 bis 06:00 Handball Handball - Die DKB Handball-Bundesliga RN Löwen - SG Flensburg-Handewitt, 4. Spieltag D Merken Bereits am 4. Spieltag kommt es in der "stärksten Liga der Welt" zum Gigantentreffen zwischen Meister Rhein-Neckar Löwen und Vizemeister SG Flensburg-Handewitt. Bei den Kraichgauern darf man gespannt sein, wie das Team den Weggang des Führungsspieler Uwe Gensheimer verkraftet. Die stark besetzten Flensburger werden die Hausherren dazu bereits früh in der Saison auf die Probe stellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Handball