SWR 01:35 bis 02:00 Krimiserie Der Nachtkurier meldet... Im letzten Augenblick? D 1964 SW Merken Wieland wird mit der Situation einer verzweifelten Frau konfrontiert, die sich mit ihrem schwerkranken Kind vom Dach ihres Hauses stürzen will. Wieland kurbelt im Handumdrehen eine Geldspendenaktion für die teure Operation des Kindes an und lässt - eigenmächtig - den Nachtkurier mit einer großen Summe vorangehen. Damit gelingt es ihm, die Frau von ihrem Vorhaben in letzter Minute abzubringen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Gig Malzacher (Günther Wieland) Dagmar Hank (Helga Heydenreich) Ernst Konstantin (Chef Wendlberger) Walter Bach (Ferdinand Graf) Rosemarie Fendel (Irene Fuchs) Gert Polyka (Charly Renzmann) Originaltitel: Der Nachtkurier meldet ... Regie: Werner Bardili Drehbuch: Michael Braun Musik: Bert Grund