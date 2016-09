SWR 02:50 bis 03:40 Familienserie Der Dicke Gemischte Gefühle D 2008 2016-09-18 05:10 Stereo Untertitel 16:9 Merken Lydia Gröhmer bittet Ehrenberg um Hilfe. Alexander Wulf, der Besitzer einer Kosmetikfirma, hat ihr grundlos gekündigt. Sie befürchtet, dass ihr Chef in Gefahr ist und sie nur entlassen hat, um sie zu schützen. Ehrenberg bemerkt gleich, dass die beiden mehr verbindet als nur ein Arbeitsverhältnis. Yasmin lässt sich als neue Sekretärin in der Kosmetikfirma einstellen, um dort der Sache auf den Grund zu gehen. Als sie feststellt, dass es hier tatsächlich nicht mit rechten Dingen zugeht, schaltet sich Ehrenberg ein und deckt auf, dass der Firmenbesitzer erpresst wird und mit dem Rücken zur Wand steht. Charly hat es geschafft, dass ihre Mutter Lisa und Ehrenberg zusammen ausgehen. Dabei kommen sich die beiden näher als ihnen lieb ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dieter Pfaff (Gregor Ehrenberg) Burcu Dal (Yasmin) Gisela Schneeberger (Christina Ehrenberg) Ulrike Grote (Lisa Schubert) Alina Liss (Charlotte Schubert) Katrin Pollitt (Gudrun) Walter Kreye (Martin Brüggmann) Originaltitel: Der Dicke Regie: Thomas Jahn Drehbuch: Thorsten Näter , Peter Mazzuchelli Kamera: Matthias Papenmeier Musik: Andreas Bick

