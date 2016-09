SWR 13:35 bis 14:00 Reportage Romantische Straße Unterwegs zwischen Würzburg und Füssen D 2010 Stereo 16:9 Merken Die Romantische Straße ist eine der beliebtesten Reiserouten in Deutschland. Vom Main bis zu den Alpen bietet sie auf fast 400 Kilometern romantische Orte, verwunschene Landschaften und Kultur in allen Variationen. Aber ist sie dabei nicht etwas angestaubt? Sind die idyllischen Orte am Wegesrand nicht eher beschauliche Reiseziele für die ältere Generation? Weit gefehlt! Auf der Suche nach dem Mythos "Romantische Straße" gibt es Erstaunliches zu entdecken. Aber auch jede Menge Romantik - nicht umsonst ist die älteste deutsche Ferienstraße auf der ganzen Welt bekannt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Romantische Straße