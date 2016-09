SWR 07:30 bis 08:12 Bildungsprogramm Tele-Akademie Jürgen Kaube: Im Reformhaus - Zur Krise des Bildungssystems D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Das deutsche Bildungssystem glänzt durch Kurzatmigkeit und Reformeifer. Kaum ein Jahr vergeht, ohne dass die Kultusministerien neue Richtlinien und Erlässe verabschieden - mit Erfolg? Welche Folgen haben die vielen Bildungsreformen? Wird ihr Erfolg auch nach der Verabschiedung noch gemessen? Diesen und anderen Fragen geht Jürgen Kaube in seinem Vortrag der Reihe "Tele-Akademie" nach. Für die meisten Politiker sind Bildungsfragen in erster Linie Fragen des Erhalts von Arbeitsplätzen. Schüler und Studenten sehen in ihrem Bildungsweg zunehmend nur den instrumentellen Sinn, Zertifikate zu erlangen. Als der Begriff "Bildung" im 18. Jahrhundert aufkam, ging es um Erziehung zur Individualität. Der Unterricht sollte es dem Schüler ermöglichen, herauszufinden, was alles in ihm steckt. Alles - das heißt eine ganze Welt, nicht nur eine Berufskarriere. Jürgen Kaube war Ressortleiter des Bereichs Geisteswissenschaften und stellvertretender Feuilletonchef bei der FAZ. 2015 übernahm er nach dem Tod von Frank Schirrmacher die Leitung des Feuilletons und wurde einer der Herausgeber. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tele-Akademie