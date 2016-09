RTL II 02:30 bis 04:05 Drama Black Death D, GB 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Europa im Jahr 1348: Der dunkle Mantel der Pest legt sich unaufhaltsam über den ganzen Kontinent. Während der Schwarze Tod Millionen Menschen dahinrafft, flüchtet sich die hungernde, verängstigte Bevölkerung in Aberglauben und Promiskuität. So verliert die katholische Kirche immer mehr an Einfluss und will unbedingt verhindern, dass sich Gerüchte verbreiten, wonach es ein einziges Dorf geben soll, das von der Epidemie verschont wird, weil seine Bewohner satanische Rituale abhalten. Im Auftrag des Bischofs soll der Ritter Ulric dieses ominöse Dorf finden und dem Spuk mit allen Mitteln ein Ende setzen. Zusammen mit einem wüsten Söldnertrupp macht sich Ulric auf den Weg durch ein gottverlassenes Land, in dem sich überall apokalyptische Szenen abspielen. Als Wegführer dient ihnen der zweifelnde Mönchsnovize Osmund, der seine ganz eigenen Gründe für die gefährliche Reise hat. Als die Männer ihr Ziel erreichen, entdecken sie eine fast schon unheimlich wirkende Idylle. Ist hier wirklich das Böse zu Hause? Bestimmt tatsächlich ein grausamer Kult das Leben der Gemeinschaft um Heilerin Langiva? Die Suche nach den Antworten führt Ulric und Osmund direkt ins Herz der Finsternis... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sean Bean (Ulric) Eddie Redmayne (Osmund) John Lynch (Wolfstan) Tim McInnerny (Hob) Kimberley Nixon (Averill) Andy Nyman (Dalywag) David Warner (Abbott) Originaltitel: Black Death Regie: Christopher Smith Drehbuch: Dario Poloni Kamera: Sebastian Edschmid Musik: Christian Henson Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 397 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 197 Min. Sportschau

Sport

Das Erste 00:25 bis 03:38

Seit 192 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:00 bis 08:30

Seit 157 Min.