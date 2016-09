RTL II 19:00 bis 20:00 Dokusoap Mein neuer Alter D 2015 16:9 HDTV Live TV Merken Diesmal wartet eine ziemlich harte Nuss auf Det Müller: Jens (40) und seine Frau Manuela (37) aus Cloppenburg haben zwar gleich zwei Autos, aber auch acht Kinder. Und: Vater Jens ist Alleinverdiener. Sein Einkommen hängt an einem 17 Jahre alten Renault Clio mit über 180.000 Kilometern. Das zweite Auto ist stillgelegt und auch 20 Jahre alt. Wenn der Clio ausfällt, kommt Jens nicht mehr in die Arbeit. Deshalb ist die Gesamtsituation brisant, weil das Auskommen der riesigen Familie finanziell am seidenen Faden hängt. Das Auto muss deshalb zwei Dinge können: Vater Jens zuverlässig und sicher zum Job bringen und Platz für die ganze Familie bieten. Die Familie hat gerademal 800 Euro gespart, die sie Det für den Autokauf überlassen können. So gerne würde die Familie mal zusammen einen Ausflug machen. Aber in welches Auto passen bitte zehn Leute? Wenn Det Müller diesmal scheitert, gibt es zehn lange Gesichter. Schafft es der Grip-Gebrauchtwagenexperte ein Auto an den Start zu bringen, das alle Erwartungen erfüllt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mein neuer Alter