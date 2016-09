RTL II 12:55 bis 13:55 Dokusoap Die Schnäppchenhäuser - Der Traum vom Eigenheim: Wir ziehen ein D 2010 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Uwe ist ein Perfektionist und sehr eigensinnig. Von Anfang an hatte er das Kommando auf der Baustelle und hat das ein oder andere Mal Entscheidungen ohne das Wissen von Doris getroffen. Gegen ihren Willen hat er einen wunderschönen Ofen zertrümmert und durch seinen Perfektionismus ist er auch an der Entscheidung der Fliesen fast verzweifelt. Mittlerweile hat das Paar es sich in seinem neuen Eigenheim richtig gemütlich gemacht. Doch natürlich finden beide noch einige Makel an ihrem Traumhaus. Eine riesige Glasfront im Wohnzimmer bietet einen wunderschönen Blick auf den Garten, doch die Gemütlichkeit fehlt noch. Die Diskussion um die Dekorierung findet kein Ende und Perfektionist Uwe kann sich zwischen den vielen Optionen nicht entscheiden. Seine Unentschlossenheit sorgt schließlich für neue Probleme. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Schnäppchenhäuser - Der Traum vom Eigenheim: Wir ziehen ein