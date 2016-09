RTL II 10:55 bis 11:55 Dokusoap Die Schnäppchenhäuser - Der Traum vom Eigenheim: Wir ziehen ein D 2010 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Gerd und Tanja waren glücklich und zufrieden als sie einen Fachwerk-4-Seitenhof für nur 15.000 Euro erstanden. Doch der Traum zerplatzte schnell. Nicht nur der Schornstein und die Öfen im Haus funktionieren nicht, auch das Fachwerk ist teilweise verrottet und den beiden fehlt das nötige Geld für die Instandsetzung. Gerd ist mit 54 Jahren bereits Frührentner, da er unter schweren Depressionsschüben leidet und seine Frau Tanja hat nur Gelegenheitsjobs. Eigentlich träumt sie von einer Therapiefarm für Hunde, doch die Verwirklichung dieses Traums muss erst einmal in weite Ferne rücken. Nun stehen beide vor einer riesigen Baustelle und der Winter rückt immer näher. Für die Instandsetzung des Fachwerks fehlen rund 2.500 Euro, doch wie sollen sie so schnell so viel Geld aufbringen? Immerhin besteht noch die Hoffnung einen Interessenten für ihr altes Haus zu finden, doch der lässt leider auf sich warten. Also muss gespart werden. Tanja und Gerd überlegen gemeinsam, was sie verkaufen können und versuchen mit vereinten Kräften ihr neues Zuhause zu verschönern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Schnäppchenhäuser - Der Traum vom Eigenheim: Wir ziehen ein