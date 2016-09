EinsPlus 03:30 bis 04:00 Dokumentation Mission Mittendrin Rennfahrer - mit Steffen König Rennfahrer D 2013 2016-09-19 18:15 Stereo 16:9 Live TV Merken Dicke Karren, fette Motoren, mega Sound-Anlagen! Das ist für die nächsten drei Tage Steffens Welt. Sein Ziel: Mit einem getunten Auto muss Steffen gegen einen echten Tuning-Profi ein Achtelmeilenrennen auf einem Flugplatz gewinnen! Ein Beschleunigungsrennen, das man nur mit Vollgas gewinnen kann. Und damit sich Steffen an die Power von 500 PS gewöhnt, bekommt er von Tuning-Freaks Desi und Thomas die wichtigsten Rennfahrer-Lektionen beigebracht. Egal ob Drift-Training oder eine Höllenfahrt auf der gefürchteten Rennstrecke, der Nordschleife am Nürburgring. Steffen mittendrin im Tuning-Wahn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Steffen König Originaltitel: Mission Mittendrin Regie: Andreas Veldtrup/Ilija Jelusic

