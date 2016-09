EinsPlus 01:30 bis 02:00 Magazin in.puncto Indoor Sports D 2012 Stereo 16:9 Live TV Merken Schachboxen Schachmatt oder K.O.? Beim Schachboxen geht beides: abwechselnd geht's in den Ring und ans Schachbrett. Blutsturz vom Gehirn in die Muskeln und wieder zurück. Von 100 Prozent Adrenalin runterkommen auf 100 Prozent Nachdenken und Taktieren. "Man ist dauernd nervös und denkt ständig ans Schachbrett" sagt Jürgen Schmieder, seit einem halben Jahr begeisterter Schachboxer. "Das gibt einem den Angst-Kick!" Floorball Floorball - eine Mischung aus Feld- und Eishockey - gilt als die am schnellsten wachsende Mannschaftssportart der Welt. Ein dynamischer Hallensport, bei dem schnelle Passkombinationen, Schüsse bis zu 200 km/h und rasante Einzelaktionen angesagt sind. In Schweden ist Floorball die Schul- und Uni-Sportart Nummer 1. Wie das in Deutschland gelingen soll, erzählt Björn Kappel vom Bundesligisten ETV Hamburg bei in.puncto. Sixcup Würfel statt Ball? Sixcup! Eine Kombi aus Sport und Spiel - hier muss das Eckige ins Runde. Würfelförmige Bälle aus Schaumstoff werden in verschieden hohe Cups geschossen. Mal was anderes als Fußball - die Idee dazu kommt aus Österreich. Gespielt werden kann überall - die Cups sind tragbar. Hinstellen, aufwärmen, los geht's. Internet: www.einsplus.de Coole Typen, heiße Tricks, abgefahrener Trendsport - in.puncto erklärt nicht wie's funktioniert, sondern wie es sich anfühlt. in.puncto-Moderatorin Nicole Köster probiert aus, worüber sie ihre Gäste löchert - neugierig, frech, auf den Punkt!. Sixcup, Floorball, Schach Boxen: Im November-Grau haben Indoor Sports die Nase vorne. Und wer unbedingt mal drinnen hoch hinaus will oder sich ganz im Gegenteil gerne auch mal ein paar Stockwerk tiefer beweist: Waterclimbing und Halbmarathon im Bergwerk wären da Möglichkeiten. in.puncto stellt die trendigsten Sportarten und die abgefahrensten Locations vor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nicole Köster Originaltitel: in.puncto